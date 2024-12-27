В Челябинске нашли подрядчика для отлова бездомных животных

Управление экологии и природопользования администрации Челябинска заключило контракт на отлов животных без владельцев, их транспортировку и передачу в приюты с индивидуальным предпринимателем Евгением Скородумовым. Стоимость работ составила 7,1 млн руб., указано на портале госзакупок.

Бизнесмену необходимо отлавливать животных с 26 декабря 2024 года до 25 декабря 2025 года. Нельзя использовать для этого яды или опасные для здоровья собак и кошек медикаменты, снимать с привязи животных, оставленных в общественных местах на срок до трех часов, жестоко с ними обращаться или умерщвлять. Отвозить собак и кошек нужно в государственный приют «Остров надежды» в Сосновском районе. Также возможен выпуск неагрессивных животных, которых вакцинировали, стерилизовали и промаркировали неснимаемыми метками. Отлов и выпуск собак и кошек нужно снимать на видео.

Прием заявок на отлов бездомных животных будет производиться по адресу электронной почты ano1248045@yandex.ru и по телефону 8 902 618 56 59. Заявку также можно направить в управление экологии и природопользования по телефону 729-33-66 в рабочее время или по адресу электронной почты ecolog@cheladmin.ru.

Виталина Ярховска