«Металлург» отправил игрока в «Салават Юлаев» за денежную компенсацию

Магнитогорский хоккейный клуб «Металлург» отправил нападающего Скотта Уилсона в уфимский «Салават Юлаев». Взамен южноуральская команда получила денежную компенсацию. Об этом сообщает пресс-служба «Салавата Юлаева».

Уфимский клуб заключил со Скоттом Уилсоном контракт до конца сезона 2024/2025.

Скотт Уилсон родом из Канады. В 2017 году он стал обладателем Кубка Стэнли в составе команды «Питтсбург». В Континентальной хоккейной лиге Скотт Уилсон провел 139 матчей, набрав 78 очков. Показатель полезности игрока отрицательный — «-1».