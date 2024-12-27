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В Оренбуржье завершили расследование дела о реабилитации нацизма

Следственные органы завершили расследование уголовного дела по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма) в отношении жителя Ташлинского района. Об этом сообщает СУ СК России по Оренбургской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, обвиняемый знал, что Георгиевская лента является символом воинской славы России. При этом он разместил на своей странице в соцсети 9 мая 2023 года «изображение нацистской символики, расположенной поверх Георгиевской ленты». Изображение сопровождалось надписью, являющейся исторически недостоверной. Тем самым он осквернил символ воинской славы России — Георгиевскую ленту.

Кроме этого, с мая 2023 года по январь 2024 года фигурант дела «умышленно не удалял вышеуказанные материалы и не ограничивал доступ к данным материалам». Он публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей распространил выражающие явное неуважение к обществу сведения о днях воинской славы России, связанных с защитой Отечества, а также осквернил символ воинской славы России.

Руфия Кутляева

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