В Ярославской области в новогодние праздники транспорт изменит расписание

В Ярославской области в период новогодних праздников, с 29 декабря по 8 января, большая часть общественного транспорта будет курсировать по расписанию выходного дня. Об этом сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Украшенный автобус

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Украшенный автобус

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

В Ярославле автобусы муниципальных маршрутов нумерацией до 99, трамваи и троллейбусы буду ездить по расписанию воскресенья. Свою работы прервет маршрут №22 на период с 31 декабря по 8 января.

В Рыбинске транспорт по муниципальным маршрутам тоже будет выходить на рейсы по расписанию выходного дня. 30 декабря троллейбусы №1, 4, 5 и 6 — будут работать по расписанию субботы, с 31 декабря по 8 января – по расписанию воскресенья.

Межмуниципальные маршруты, работающие по брутто-контрактам с нумерацией от 100, тоже выйдут на линии согласно расписанию воскресенья. Работающие по нетто-контрактам — с 29 декабря по 7 января будут ездить, как по субботам.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в новогоднюю ночь в Ярославле запустят 13 маршрутов с индексом 0. Они будут работать с 22:00 31 декабря до 5:00 1 января.

Алла Чижова