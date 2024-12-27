Аэропорт Сочи возобновил работу после введенных временных ограничений. Об этом сообщает пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

«В аэропорту Сочи с 09:15 МСК сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)»,— говорится в сообщении.

Ограничения ввели в 5:00 по московскому времени для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Были задержаны 12 самолетов на прилет и 23 на вылет.

Алина Зорина