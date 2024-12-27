В Нижнекамске спасли мужчину, у которого 10 раз останавливалось сердце

Фельдшеры скорой медицинской помощи Нижнекамской ЦРМБ спасли пациента с инфарктом, сердце мужчины останавливалось 10 раз. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Республики Татарстан.

Мужчина почувствовал сильную боль в груди и ощущение тяжести, а его супруга через 30 минут вызвала скорую помощь. Фельдшеры оказали первую помощь, предупредив кардиохирургов о состоянии пациента, и приняли решение срочно доставить его в больницу.

По дороге состояние мужчины резко ухудшилось: он потерял сознание и посинел, сердце остановилось. В Нижнекамской центральной районной многопрофильной больнице рентгенохирурги провели операцию и стентирование.

В настоящее время пациент находится в реанимации, чувствует себя хорошо и вскоре будет переведен в палату.

Влас Северин