В строительство ресторана «Вкусно — и точка» в Уфе вложат 240 млн рублей

«Региональная сеть предприятий питания» планирует инвестировать в строительство ресторана «Вкусно — и точка» около ДК Машиностроителей в Уфе 240 млн руб., сообщает пресс-служба главы Башкирии. Проект строительства представил генеральный директор компании Алексей Филиппенко на «инвестиционном часе» в правительстве региона. На предприятии создадут 100 рабочих мест.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Проект получил статус приоритетного. Администрация Уфы поможет в оформлении земельного участка.

ООО «Региональная сеть предприятий питания», по данным Rusprofile, зарегистрировано в Москве в 2016 году. Принадлежит предпринимателю из Казахстана Кайрату Буранбаеву. Компания является партнером-франчайзи сети «Макдональдс» (в настоящее время — бренд «Вкусно — и точка»). В 2023 году выручка составила 21 млрд руб., чистая прибыль — 840 млн руб.

Майя Иванова