«С 2011 года число курителей вейпов в России увеличилось в 10 раз»

Заместитель председателя Госсовета Удмуртии — председатель постоянной комиссии по бюджету, налогам и финансам Наиль Мухамедзянов назвал важным решением уходящего года увеличение доходной части бюджета республики более чем на 2,5 млрд руб. Депутат напомнил про проекты строительства фиджитал-центра с ледовой ареной и благоустройство аллеи Кононова в Ижевске в следующем году. Отдельно парламентарий остановился на законодательной инициативе по ограничению торговли вейпами и расходниками в торговых павильонах. Почему эту практику хотят распространить на всю Россию — в ответе Наиля Мухамедзянова для проекта «ГОДные итоги» от «Ъ-Удмуртия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наиль Мухамедзянов, vk Фото: Наиль Мухамедзянов, vk

— Какие ключевые действия и стратегические решения сделали этот год выигрышной партией для вас и вашей команды?

—Успешных, стратегически важных ходов было несколько. Что касается работы в Госсовете, удалось увеличить доходную часть бюджета 2024 года более чем на 2,5 млрд рублей. Это стало возможным, в том числе благодаря росту налоговых поступлений. Допдоходы — это возможность завершить капремонты соцобъектов, отремонтировать дополнительные муниципальные дороги, обеспечить горячим питанием детей участников СВО, поддержать образование ЖКХ, здравоохранения и другие сферы.

Если говорить о работе в округе, продвигается решение вопроса по благоустройству аллеи имени Кононова в городке Строителей. В этом году разработали проект, который обсудили вместе с жителями Ленинского района. Теперь уже очевидно — благоустройству аллеи имени Кононова быть! Следующий шаг — начало реализации нашей идеи. В наших с городом планах начать работы уже в 2025 году.

Адрес еще одной «выигрышной партии» — Автономная, 60. Судьбу некогда заброшенного здания определили сами жители района. Теперь это проект строительства первого в республике фиджитал-центра с ледовой ареной, с мультиформатными спортивными кластерами и пространствами для дополнительного образования. Проект такого центра уже утвержден инвестиционным советом Ижевска, в следующем году мы продолжим работу над его реализацией.

— Какие фигуры вдохновляли и мотивировали вас на новые достижения и победы в 2024 году?

— На любые новые победы и свершения – личные и профессиональные - меня всегда мотивирует семья. Это моя главная опора и поддержка. Недаром говорят, успех мужчины во многом зависит от того, какая женщина находится с ним рядом. Мне повезло - рядом со мной много женщин – любимая супруга и пять дочек.

— Какие свежие идеи и комбинации вы планируете использовать в следующем году, чтобы вновь одержать победу?

— Из пешки в ферзя мне бы очень хотелось превратить свою законодательную инициативу об ограничении торговли вейпами. Я представил ее на сессии Госсовета в октябре этого года, мое предложение уже поддержали коллеги из Совета Законодателей России и Совета Федерации.

Суть законодательной инициативы заключается в том, чтобы на федеральном уровне запретить торговлю вейпами и расходниками в павильонах. При этом в малых населенных пунктах, где нет магазинов, разрешение на торговлю в павильонах останется. Эту практику мы предлагаем распространить на всю Россию.Только вдумайтесь: с 2011 года число курителей вейпов в России увеличилось в 10 раз.

Впереди у нас непростая работа. Мы надеемся на поддержку федеральных коллег в Госдуме и региональных законодателей. Проблема актуальна для всей России, решать ее нужно вместе. В новом 2025 году желаю коллегам уверенных ходов, которые приближали бы их к победам.

Интервью других участников проекта «ГОДные итоги-2024» читайте на лэндинге от «Коммерсантъ-Удмуртия».