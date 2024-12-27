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В Новороссийске проведут учебные стрельбы

Сегодня, 27 декабря, в Новороссийске проведут учебные стрельбы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: пресс-служба МО город-герой Новороссийска

Фото: пресс-служба МО город-герой Новороссийска

Учения запланированы в период с 11:00 до 13:00 в акватории морского порта Новороссийск. Будут отрабатываться практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани.

Жителей города призывают сохранять спокойствие. Рекомендуют следить за сообщениями СМИ, телевидения и радио.

Алина Зорина

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