Сегодня, 27 декабря, в Новороссийске проведут учебные стрельбы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба МО город-герой Новороссийска Фото: пресс-служба МО город-герой Новороссийска

Учения запланированы в период с 11:00 до 13:00 в акватории морского порта Новороссийск. Будут отрабатываться практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани.

Жителей города призывают сохранять спокойствие. Рекомендуют следить за сообщениями СМИ, телевидения и радио.

Алина Зорина