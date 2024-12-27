Прокуратура поставила на контроль проверку по ДТП с двумя погибшими в Крыму

Прокуратура Крыма контролирует установление обстоятельств ДТП в Джанкойском районе, в котором погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба прокуратуры Республики Крым Фото: пресс-служба прокуратуры Республики Крым

По предварительным данным, водитель машины «ВАЗ» двигался по автодороге Джанкой — Красноперекопск. Он не выдержал безопасное расстояние на закругленном участке и столкнулся с грузовиком Volvo.

В аварии погибли водитель и пассажир легкового автомобиля. Еще трое пассажиров, в том числе подросток, доставлены в больницу.

Алина Зорина