Прокуратура поставила на контроль проверку по ДТП с двумя погибшими в Крыму
Прокуратура Крыма контролирует установление обстоятельств ДТП в Джанкойском районе, в котором погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Фото: пресс-служба прокуратуры Республики Крым
По предварительным данным, водитель машины «ВАЗ» двигался по автодороге Джанкой — Красноперекопск. Он не выдержал безопасное расстояние на закругленном участке и столкнулся с грузовиком Volvo.
В аварии погибли водитель и пассажир легкового автомобиля. Еще трое пассажиров, в том числе подросток, доставлены в больницу.