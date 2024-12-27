Власти УР ищут подрядчика на достройку корпуса тубдиспансера за 1,3 млрд рублей

Власти Удмуртии ищут подрядчика на завершение строительства нового корпуса Республиканской клинической туберкулезной больницы (РКТБ) в Ижевске. Соответствующие торги открылись на портале госзакупок 25 декабря. Начальная цена контракта — 1,3 млрд руб. Исполнителя определят 15 января 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Напомним, средства на достройку корпуса РКТБ выделят из федерального бюджета: 600 млн руб. в 2025 году, 614 млн — в 2026 году. Сейчас объект заморожен. На 70% завершены работы во взрослом корпусе, на 50% — в детском, на 90% — в технических помещениях.

Изначально объект планировали сдать к осени 2021 года, после чего произошло сокращение финансирование и расторжение контракта с подрядчиком из-за роста цен. В 2018 году сообщалось о выделении 1 млрд руб. из федерального бюджета.