«Трактор» проиграл «Автомобилисту» в гостевом матче со счетом 1:3

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» уступил в гостевом матче «Автомобилисту» из Екатеринбурга. Счет составил 1:3 в пользу хозяев.

В составе «черно-белых» шайбой отличился Александр Кадейкин. Из команды «Автомобилист» голы забили Брукс Мэйсек, Максим Денежкин и Степан Хрипунов.

«Трактор» продолжает занимать первое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 52 очка. «Автомобилист» находится на третьей строке с 45 баллами.