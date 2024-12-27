Два кыштымца осуждены за хранение оружия в тайнике и вымогательство

Кыштымский городской суд вынес приговор двум местным жителям, задержанным сотрудниками УФСБ России по Челябинской области после обнаружения оружейного схрона. Одному из фигурантов назначено наказание в виде семи лет лишения свободы со штрафом 50 тыс. руб., второму — четыре года лишения свободы в исправительной колонии общего режима, сообщает пресс-службы УФСБ по региону.

В сентябре 2023 года на территории Кыштыма сотрудники УФСБ во время проведения оперативно-разыскных мероприятий обнаружили оружейный тайник. Из незаконного оборота были изъяты нарезное огнестрельное оружие, гранаты, запалы для них, имитационные мины и около тысячи патронов различного калибра. «В дальнейшем в результате проведенных неотложных следственных действий были задержаны двое подозреваемых»,— сообщает пресс-служба УФСБ. Оперативные мероприятия проводились вместе с сотрудниками полиции.

Кыштымский городской суд признал горожан виновными по ч. 1 ст. 222 (незаконные приобретение, сбыт, хранение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов), ч. 1 ст. 222.1 (незаконные приобретение, сбыт, хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств), а также п. «а», «в» ч. 2 ст. 163 (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору) УК РФ.