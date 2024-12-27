Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Чиновник из Нижнего Тагила Александр Буньков погиб на СВО

Заместитель начальника юридического управления администрации Нижнего Тагила Александр Буньков погиб в зоне проведения специальной военной операции (СВО), передает «Тагильский рабочий».

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

До поступления на муниципальную службу боец более пяти лет служил в войсках специального назначения ГУФСИН РФ. В составе отряда «Россы» он участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе, за что был награжден медалями Жукова и «За службу» III степени, а также знаками «За службу на Кавказе» и «Отличник рукопашного боя».

В 2007 году Александр Буньков начал работать в администрации Нижнего Тагила. С 2015 года он занимал должность заместителя начальника юридического управления. С апреля 2024 года проходил военную службу в зоне спецоперации и погиб при исполнении боевой задачи 30 апреля.

Прощание с ним состоится 27 декабря в 15:00 в ритуальном комплексе «Реквием» на ул. Челюскинцев, 47.

Ирина Пичурина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...