Чиновник из Нижнего Тагила Александр Буньков погиб на СВО

Заместитель начальника юридического управления администрации Нижнего Тагила Александр Буньков погиб в зоне проведения специальной военной операции (СВО), передает «Тагильский рабочий».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

До поступления на муниципальную службу боец более пяти лет служил в войсках специального назначения ГУФСИН РФ. В составе отряда «Россы» он участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе, за что был награжден медалями Жукова и «За службу» III степени, а также знаками «За службу на Кавказе» и «Отличник рукопашного боя».

В 2007 году Александр Буньков начал работать в администрации Нижнего Тагила. С 2015 года он занимал должность заместителя начальника юридического управления. С апреля 2024 года проходил военную службу в зоне спецоперации и погиб при исполнении боевой задачи 30 апреля.

Прощание с ним состоится 27 декабря в 15:00 в ритуальном комплексе «Реквием» на ул. Челюскинцев, 47.

Ирина Пичурина