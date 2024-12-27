С организатора незаконной свалки в Ленобласти взыскали 8 млн рублей за ущерб

Всеволожский городской суд Ленинградской области вынес решение о взыскании штрафа за ущерб, нанесенный окружающей среде. Организатор незаконной свалки в промзоне Соржа-Старая выплатил 8 млн рублей, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Как уточняется в сообщении, размер ущерба суд определил по результатам экспертиз с применением лабораторных проб, маркшейдерских и геодезических работ. Средства уже перечислены нарушителем в бюджет Всеволожского района Ленобласти.

В то же время, в ходе дополнительной проверки было установлено, что собственником земельного участка работы по ликвидации свалки были проведены не полностью. Госэконадзор Ленобласти продолжит добиваться исполнения требований по ее полной ликвидации, уточнили в областной администрации.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что сотрудники экономической полиции Ленинградской области выявили во Всеволожском районе случаи незаконного сжигания отходов. Собственников земельных участков, где были допущены нарушения, ожидают административные постановления.

Андрей Цедрик