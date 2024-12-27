Заместителем главного судебного пристава Прикамья стал его бывший подчиненный из Мурманска

Врио заместителя руководителя главного управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю (ГУ ФССП) назначен капитан внутренней службы Сергей Попов. Его данные появились на сайте ГУ ФССП.

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Господин Попов окончил Балтийский институт экологии, политики и права. Работал в ООО «Кольская горно-металлургическая компания», с января 2013 года проходил службу в УФССП по Мурманской области, последняя занимаемая должность — старший судебный пристав Печенгского района.

Напомним, что с июня 2024 года ГУ ФССП по Пермскому краю возглавил бывший руководитель УФССП по Мурманской области Александр Малюшкин.