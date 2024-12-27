Индекс промпроизводства в Пермском крае вырос на 6% по сравнению с прошлым годом

В январе — ноябре 2024 года индекс промышленного производства в Пермском крае увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,4%. Об этом сообщает Пермьстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Лидерами по росту показателя стали предприятия в сфере производства автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (+110%), кожи и изделий из нее (+35%) и полиграфической продукции (+29%).

При этом на 17,3% снизился индекс производства в сфере добычи металлических руд, на 16,8% — в производстве электрооборудования, 15% — производстве одежды.