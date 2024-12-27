В Крыму действует штормовое предупреждение о непогоде

Штормовое предупреждение об опасных метеоявлениях ввели в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В течение суток 27 декабря на полуострове ожидается усиление северо-восточного ветра до 15-20 м/с, порывы достигнут 25 м/с. Жителей также предупреждают о выпадении мокрого и обычного снега. Местами возможны сильные осадки, отложение мокрого снега, туман и гололед. Температура воздуха ночью +2 градуса, днем — +5.

Водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим и избегать резких маневров. Также необходимо соблюдать дистанцию.

Алина Зорина