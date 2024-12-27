Более 40 улиц Краснодара временно останутся без света

Жители 44 улиц Краснодара временно останутся без электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба ЕДДС города.

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С 9:00 до 13:00 света не будет по улице Гаражная, с 10:00 до 13:00 — по улице Бершанская.

Отключение электроэнергии с 13:00 до 17:00 запланировано на улицах: Власова, Рылеева, Бабушкина, Севастопольская, Мира, Комсомольская, Кирова, Кубанонабережная. С 9:00 до 17:00 без света временно останутся жители улиц: Севастопольская, Карасунская, Космонавтов, Российская, 21 Партсъезда, Звенигородская, Ямская, Гуденко, Поселковая, Ромашковая, Семеновская, Троицкая, Вечная, Новочеркасская, Анисовая, Яркая, Верная, Пригородная, Луганская, 40 лет Победы, Ковалева, Яна Полуяна, Совхозная, Восточно-Кругликовская, Средняя, Сенная, Агрохимическая, Шолохова, Кутузова, Буденного, Черноморский 1-й пр., Ставропольская, Стасова, Старокубанская и Колхозная.

Без электроэнергии останутся не все дома по указанным улицам, а некоторые из них, отмечается в сообщении ЕДДС.

Алина Зорина