Правительство Японии утвердило проект бюджета с рекордными расходами на оборону

Правительство Японии утвердило проект государственного бюджета на 2025 финансовый год в размере 115,54 трлн иен (около $731,28 млрд). Об этом сообщил генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси. Бюджет включает рекордные расходы на оборону: впервые они превысят 8 трлн иен (около $50,6 млрд).

Расходы на социальное обеспечение также достигли исторического максимума в 38,3 трлн иен ($242,9 млрд) ввиду продолжающегося старения населения. Благодаря увеличению налоговых поступлений выпуск гособлигаций сократится до 28,65 трлн иен (около $181,7 млрд). Вместе с этим уровень госдолга Японии продолжает расти: заимствования составляют почти четверть всех расходов.

Проект бюджета будет представлен на рассмотрение парламента в начале следующего года. Как сообщил ТАСС, коалиция Либерально-демократической партии и партии «Комэйто», потерявшая большинство по итогам досрочных выборов в октябре, столкнется с жесткими требованиями оппозиционных партий для утверждения бюджета.