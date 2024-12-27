Иран связал проблемы с подключением к WhatsApp с иностранными ограничениями

Проблемы с подключением к WhatsApp в Иране обусловлены наличием ограничений из-за рубежа, заявил заместитель министра связи и информационных технологий страны Бехзад Акбари.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

«У некоторых пользователей могут возникнуть проблемы при подключении к WhatsApp, что связано с проблемами в самом приложении или в сети Meta (деятельность корпорации признана экстремистской и запрещена в РФ.— "Ъ"), обусловленными, вероятно, ограничениями на иностранных ресурсах в отношении иранских IP-адресов, и не имеет никакого отношения к иранской сети»,— написал господин Акбари на странице в соцсети X.

25 декабря власти Ирана согласовали снятие запрета на использование в стране магазина приложений Google Play и WhatsApp. На тот момент мессенджер работал без VPN только у некоторых пользователей. Так, часть из них утверждала, что без VPN можно отправлять и получать текстовые сообщения, а звонки, отправка и получение картинок и видео осуществлялись только при наличии VPN.