Владимир Путин отметил помощь сотрудников МЧС жителям Курской области

Президент России Владимир Путин высоко оценил работу сотрудников МЧС в Курской области. Глава государства сегодня поздравил спасателей с профессиональным праздником, подчеркнув их роль в системе безопасности страны.

«Особо отмечу ту помощь, которую вы оказывали и оказываете мирным жителям — детям, старикам, женщинам — в Курской области»,— сказал господин Путин в видеообращении по случаю Дня спасателя, которое распространила пресс-служба Кремля.

Владимир Путин отметил, что спасатели являются надежным звеном в обеспечении безопасности России и заслуживают уважения граждан. Он напомнил о многолетней истории МЧС, в которой много примеров мужества и героизма. Президент также подчеркнул значительные достижения подразделений министерства за последние годы в новых регионах России.

В уходящем году сотрудники ведомства продемонстрировали высокий профессионализм при ликвидации последствий паводков в Курганской, Тюменской и Оренбургской областях, а также в борьбе с природными пожарами в Восточной Сибири, Приморье и Приволжском регионе, добавил президент.

ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа. В регионе введены режимы КТО и ЧС. Приграничные районы покинули более 150 тыс. человек. 19 декабря президент выразил уверенность, что противник будет выбит с этой территорий, но уточнил, что если он назовет сроки, армия начнет торопиться и потери возрастут.