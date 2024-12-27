Александр Гусев: воронежским «базовым» заводам надо увеличивать эффективность

Традиционные предприятия Воронежской области типа механического или авиационного заводов работают устойчиво, но малоэффективно с экономической точки зрения из-за очень низкой производительности труда, заявил губернатор Александр Гусев на итоговой годовой пресс-конференции.

В качестве примера он сравнил авиазавод и резидента индустриального парка «Масловский» «Архбум»: «На авиазаводе порядка 7 тыс. человек, а объемы выпуска продукции не такие большие по сравнению с более новыми предприятиями. У "Архбума" выработка 25 млрд руб. при численности в чуть более 300 человек».

Александр Гусев отметил, что для повышения производительности труда на «базовых» предприятиях нужна модернизация. По его словам, они пытаются сейчас это делать, но, «наверное, менее активно, чем этого хотелось бы».

Поэтому власти сейчас ставят в приоритет господдержку со стороны региона не на инвестиции в новые производства, а на вложения в автоматизацию и роботизацию действующих. «Две проблемы так можем решить: повысить устойчивость предприятий и высвободить рабочие руки, которых сейчас не хватает. Если выработка 2 млн руб. на человека, то можно вполовину сокращать, если часть заместить роботами или за счет других мероприятий»,— заявил губернатор.

По словам Александра Гусева, своими субсидиями регион мы не сможет переломить ситуацию: «На это нужны десятки миллиардов рублей, у нас такой возможности нет». Однако есть инструмент налоговых преференций. Впрочем, здесь есть «преодолимая» сложность: «Не можем дать такую преференцию всему предприятию, если оно модернизировало только какой-то один участок. В бухгалтерском балансе это надо как-то разделить, будем работать с налоговой тоже».

Кроме того, глава региона отметил, что многим заводам, продукция которых сейчас востребована в связи с проведением специальной военной операции России на Украине, надо понять, как от военной продукции перейти к гражданской. «Военные заказы продержатся еще два-три года после окончания СВО России на Украине»,— предупредил господин Гусев.

О причинах создания воронежского радиоэлектронного кластера читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Промышленная частота».

Александр Прытков