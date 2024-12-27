Вихрь красок

Перед длинными новогодними каникулами самое время вспомнить про сериал «Палм-Рояль», который исследует мир высшего света Палм-Бич. Почему именно сейчас он может быть интересен — рассказывает «Коммерсантъ Стиль».

Немного «Отчаянных домохозяек», немного «Безумцев», немного «Большой маленькой лжи» — таков коктейль гламурной драмы «Палм-Рояль». Мини-сериал Apple TV+ с Кристен Уиг в главной роли основан на романе Джульет Макдэниел «Мистер и миссис Американский пирог» и рассказывает о Палм-Бич конца 1960-х годов, где она отчаянно пытается проникнуть в высшее общество. Персонаж Уиг, Максин Деллакорт-Симмонс, сначала стремится попасть в закрытый частный клуб и стать частью элиты восточного побережья. Зачем? ''Палм-Рояль'' представляет собой безопасность в быстро меняющемся мире»,— говорит она. Максин сталкивается с Робертом Диасом (его играет Рики Мартин, помните такого?), борцом за женские права Линдой Шоу (Лора Дерн) и целой группой богатых женщин, управляющих светской жизнью «на районе»: Нормой Деллакорт (Кэрол Беннет), Эвелин Роллинз (Эллисон Дженни), Диной Донахью (Лесли Бибб).

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Прокладывая себе путь наверх, Максин всегда выглядит слегка чересчур: пока ее заклятые новые подруги заказывают себе дизайнерские наряды, она щеголяет в коротковатых платьях и явно слишком старается, как будто всем своим видом подтверждая известный тезис, что, чем усерднее ты пытаешься приспособиться, тем больше ты будешь выделяться (чего ей как раз очень не хочется). Как отметила художник по костюмам «Палм-Рояль» Алекс Фрейдберг, несмотря на то, что Максин переняла некоторые атрибуты элиты, она никогда не сможет достичь этого в полной мере — ее шляпы от солнца слишком широки, юбки немного короче, а ее рвение слишком заметно. Это своего рода изображение наивности Максин — она разгуливает по городу с сумкой Gucci, и ее новая подруга аккуратно отмечает: «Твоя сумка из коллекции Gucci 1960 года. Это, конечно, прекрасная, качественная вещь, но тебя это выдает». Максин попросту не может позволить себе дизайнерские новинки и поначалу ворует все свои наряды, драгоценности и сумки у находящейся в коме тетки мужа — Нормы Деллакорт.

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Итак, замес чужих тайн, сплетен, старых денег, криминала и суеты — примерно так выглядит этот сериал. В течение всего повествования, по сути, виден только вихрь красок (и пресс Рики Мартина, который весьма неплох). Все это не просто так, а прекрасная маскировка истинных намерений людей — и реальность. У одной роман с тренером по теннису, другая за феминизмом и подчеркнутым пренебрежением к одежде скрывает свое прошлое и принадлежность к элите, третья придумывает себе прошлое — везде и всюду за воротами роскошных поместий оказывается фальшь. Мысль далеко не нова, но подана вполне захватывающе, если перестать искать в этом сериале какой-то глубинный смысл или оригинальное философское послание. Его там нет.

Цель «Рояля» освежающе ясна без лишних претензий: развлекать нас. Видимо, поэтому, несмотря на весьма сдержанные оценки критиков, «Палм-Рояль» все же получил три номинации на премию «Эмми»: «Лучший комедийный сериал», «Лучшая актриса» и «Лучшая актриса второго плана». Это что-то да значит.

Ирина Кириенко