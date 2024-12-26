Легко и «ПРО ТКО»

Краевой оператор обращения с отходами АО «ПРО ТКО» самостоятельно займется вывозом мусора. Ранее оператор только привлекал подрядчиков и координировал их деятельность, а с начала 2025 года будет работать в Индустриальном районе Перми и части Пермского муниципального округа. Ранее эти территории обслуживала ГК «Экобест». Эксперты считают, что непосредственный выход «ПРО ТКО» на рынок мусороперевозок является предсказуемым этапом развития компании и подтверждает федеральный тренд на усиление роли государства в сфере ЖКХ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В Пермском крае завершились аукционы по выбору подрядчиков для транспортирования твердых коммунальных отходов (ТКО) на территории региона. Как сообщили «Ъ-Прикамье» в пресс-службе краевого правительства, конкурс был объявлен по 16 лотам. «По итогам аукционов операторы по транспортированию ТКО сменились в 12 муниципалитетах: в Перми, Пермском муниципальном округе, в Березниках, Соликамске, Чердынском, Красновишерском, Чусовском, Лысьвенском, Горнозаводском, Александровском округах, а также в Кизеле и Губахе»,— сообщили в правительстве. Контракты подписаны на два года, к выполнению договорных обязательств победители аукционов приступят с 1 января 2025 года.

При этом один из лотов (часть Индустриального района Перми и Пермского муниципального округа, в том числе поселок Юго-Камский и Усть-Качкинское поселение) региональный оператор по обращению с отходами — АО «ПРО ТКО» — решил обслуживать самостоятельно. Как рассказали в региональном правительстве, для этих целей регоператор закупил десять новых мусоровозов для ТКО и три автомобиля для сбора крупногабаритных отходов, а также сформировал собственный штат водителей и диспетчеров. Это первый опыт работы АО «ПРО ТКО» в качестве возчика мусора. Ранее госкомпания занималась исключительно координацией действий подрядчиков по обращению с ТКО.

Источник, близкий к краевым властям, связывает решение регоператора о непосредственном выходе на рынок перевозки ТКО с намерением усилить контроль в этой сфере. «Задача регоператора — оказывать качественную услугу. А если ты занимаешься этим самостоятельно, то проще контролировать сотрудников, договариваться с муниципалитетами, оперативно реагировать на нештатные ситуации».

В пресс-службе правительства Прикамья отмечают, что ООО «Чистый город-МК», ранее работавшая на лоте, отошедшем «ПРО ТКО», по итогам прошедших аукционов станет оператором по транспортированию ТКО в Губахинском, Горнозаводском, Лысьвенском округах и большей части Чусовского городского округа. По данным «Ъ-Прикамье», компания «Чистый город-МК» близка к ГК «Экобест». Как рассказал один из собеседников, знакомых с ситуацией в отрасли, ГК «Экобест» из-за низкой цены контракта также отказалась еще от одного лота на территории Перми (Дзержинский район). Руководитель группы Тимур Филимонов не стал комментировать ситуацию.

АО «Пермский региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами» (100% принадлежит региону) было образовано летом 2022 года путем акционирования краевого предприятия «Теплоэнерго». Последнее стало региональным оператором по обращению с ТКО в конце 2018 года. До этого компания специализировалась на управлении имуществом, находящимся в госсобственности. «ПРО ТКО» координирует сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение ТКО на территории Пермского края. Эти услуги оплачиваются жителями региона.

Экономист Дмитрий Клещев считает решение «ПРО ТКО» самостоятельно заниматься перевозкой ТКО предсказуемым. «Перспективы выхода на этот рынок обсуждались с момента создания регоператора. Но тогда компания не обладала необходимыми для этого ресурсами и компетенциями. Сейчас же все это есть, к тому же оператор на сегодняшний день располагает всей управляющей и IT-инфраструктурой отрасли. Да и частные компании не всегда довольны стоимостью контрактов, которые предлагает “ПРО ТКО”. Кроме того, руководство Пермского края взяло курс на концентрацию коммунальных полномочий (управление электросетями, имущественным фондом, уборка центра Перми) на региональном уровне. И стремление регоператора непосредственно заниматься возкой вписывается в этот не только региональный, но федеральный тренд. Нельзя, конечно, говорить о каком-то тотальном огосударствлении коммунальной сферы, но определенный крен в эту сторону присутствует»,— отмечает эксперт.

Руководитель ГК «Экобест» Тимур Филимонов также считает выход регоператора на рынок перевозки ТКО предсказуемым: «На мой взгляд, это вполне естественное событие, логичное развитие компании. Тем более что в большинстве субъектов РФ регоператоры тоже занимаются возкой самостоятельно». «Вопрос о выходе муниципальных и краевых предприятий на рынок перевозки скорее лежит в плоскости сравнения эффективности государственных и частных компаний в данной отрасли»,— добавил предприниматель.

По мнению Дмитрия Клещева, «ПРО ТКО», взяв один лот, «делает тестовый заход». «Если результаты окажутся успешными, то не исключаю, что на новых торгах регоператор сможет полностью занять территорию Перми»,— предполагает экономист.

Константин Кадочников