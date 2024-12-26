Рейс «Уральских авиалиний» Екатеринбург — Москва экстренно сел в Нижнем Новгороде

На запасной аэродром в Нижнем Новгороде экстренно приземлился самолет «Уральских авиалиний» рейса Екатеринбург — Москва из-за ограничений работы московских аэропортов, передает портал Е1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Из Кольцово лайнер U6-268 вылетел в 16:00, по данным пассажиров, из Нижнего Новгорода вылет назначен на 19:30 по местному времени.

Запрет на прием и выпуск самолетов в московских аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский вводился днем «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов», в Росавиации не уточнили, что стало причиной для введения мер. На текущий момент ограничения на работу аэропортов сняты.

Ирина Пичурина