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Рейс «Уральских авиалиний» Екатеринбург — Москва экстренно сел в Нижнем Новгороде

На запасной аэродром в Нижнем Новгороде экстренно приземлился самолет «Уральских авиалиний» рейса Екатеринбург — Москва из-за ограничений работы московских аэропортов, передает портал Е1.

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Из Кольцово лайнер U6-268 вылетел в 16:00, по данным пассажиров, из Нижнего Новгорода вылет назначен на 19:30 по местному времени.

Запрет на прием и выпуск самолетов в московских аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский вводился днем «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов», в Росавиации не уточнили, что стало причиной для введения мер. На текущий момент ограничения на работу аэропортов сняты.

Ирина Пичурина

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