Россияне в 2024 году стали активнее пользоваться онлайн-сервисами для поиска работы. Мобильный интернет-трафик на таких ресурсах вырос на 33% по сравнению с прошлым годом, а количество пользователей увеличилось на 17%. Самым быстрорастущим сервисом стал «Хабр Карьера», помогающий искать работу в IT-индустрии. К такому выводу пришли аналитики Yota на основе анализа обезличенных данных абонентов. На втором месте по динамике HeadHunter, на третьем — Superjob. Основной прирост (53%) в сегменте сервисов по поиску работы обеспечили мужчины. Больше всего новых соискателей пришло из возрастной категории 46-55 лет.

Более 760 тыс. розничных клиентов «Открытия» в этом году начали получать зарплату на карты ВТБ. Такой переход стал одним из крупнейших на российском фондовом рынке. ВТБ предложил клиентам «Открытия» не только новые зарплатные преференции, но и улучшенные условия по вкладам и кредитам, программе лояльности и семейному банку, а также передовым цифровым сервисам, отметил начальник управления «Зарплатные проекты» ВТБ Евгений Темяков. На сегодняшний день около 9 млн человек используют карту ВТБ для получения ежемесячных выплат от работодателя.

Турецкая авиакомпания-лоукостер AJet объявила о запуске рейсов между Стамбулом и Москвой с 23 января 2025 года, стоимость билетов стартует от $99. Сейчас компания выполняет прямые рейсы в Москву только из Анкары. Рейсы между Стамбулом и Москвой осуществляют Turkish Airlines и Pegasus, а также ряд российских авиакомпаний.