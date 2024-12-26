Фото 26.12.2024, 21:26 Фото дня: 26 декабря Запоминающиеся кадры четверга Ситуация в Сирии, регата в Австралии и другие снимки — в фотогалерее «Ъ». Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Дамаск. Боец сил безопасности нового сирийского правительства на контрольно-пропускном пункте Фото: Reuters / Amr Abdallah Dalsh Бан Нам Кхем, Таиланд. Люди у мемориала в память о жертвах цунами 2004 года в Индийском океане Фото: Reuters / Stringer Чиддингстон, Великобритания. Участники традиционной охоты с гончими в честь Дня подарков Фото: Reuters / Kevin Coombs Бан Нам Кхем, Таиланд. Человек возлагает цветы к мемориалу в память о жертвах цунами 2004 года в Индийском океане Фото: Wason Wanichakorn / AP Сидней, Австралия. Участники регаты Sydney Hobart Фото: Reuters Следующая фотография 1 / 5 Дамаск. Боец сил безопасности нового сирийского правительства на контрольно-пропускном пункте Фото: Reuters / Amr Abdallah Dalsh Бан Нам Кхем, Таиланд. Люди у мемориала в память о жертвах цунами 2004 года в Индийском океане Фото: Reuters / Stringer Чиддингстон, Великобритания. Участники традиционной охоты с гончими в честь Дня подарков Фото: Reuters / Kevin Coombs Бан Нам Кхем, Таиланд. Человек возлагает цветы к мемориалу в память о жертвах цунами 2004 года в Индийском океане Фото: Wason Wanichakorn / AP Сидней, Австралия. Участники регаты Sydney Hobart Фото: Reuters