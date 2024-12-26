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Фото дня: 26 декабря

Запоминающиеся кадры четверга

Ситуация в Сирии, регата в Австралии и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

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Дамаск. Боец сил безопасности нового сирийского правительства на контрольно-пропускном пункте

Дамаск. Боец сил безопасности нового сирийского правительства на контрольно-пропускном пункте

Фото: Reuters / Amr Abdallah Dalsh

Бан Нам Кхем, Таиланд. Люди у мемориала в память о жертвах цунами 2004 года в Индийском океане

Бан Нам Кхем, Таиланд. Люди у мемориала в память о жертвах цунами 2004 года в Индийском океане

Фото: Reuters / Stringer

Чиддингстон, Великобритания. Участники традиционной охоты с гончими в честь Дня подарков

Чиддингстон, Великобритания. Участники традиционной охоты с гончими в честь Дня подарков

Фото: Reuters / Kevin Coombs

Бан Нам Кхем, Таиланд. Человек возлагает цветы к мемориалу в память о жертвах цунами 2004 года в Индийском океане

Бан Нам Кхем, Таиланд. Человек возлагает цветы к мемориалу в память о жертвах цунами 2004 года в Индийском океане

Фото: Wason Wanichakorn / AP

Сидней, Австралия. Участники регаты Sydney Hobart

Сидней, Австралия. Участники регаты Sydney Hobart

Фото: Reuters

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Дамаск. Боец сил безопасности нового сирийского правительства на контрольно-пропускном пункте

Фото: Reuters / Amr Abdallah Dalsh

Бан Нам Кхем, Таиланд. Люди у мемориала в память о жертвах цунами 2004 года в Индийском океане

Фото: Reuters / Stringer

Чиддингстон, Великобритания. Участники традиционной охоты с гончими в честь Дня подарков

Фото: Reuters / Kevin Coombs

Бан Нам Кхем, Таиланд. Человек возлагает цветы к мемориалу в память о жертвах цунами 2004 года в Индийском океане

Фото: Wason Wanichakorn / AP

Сидней, Австралия. Участники регаты Sydney Hobart

Фото: Reuters

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