Год партийного единства

Депутаты заксобрания Свердловской области подвели итоги работы в 2024 году, в течение которого было принято 163 закона. Представители «Единой России» (ЕР) признали, что в проекте бюджета региона на 2025 год были решены «не все вопросы», однако заявили о планах снизить госдолг области до 92 млрд руб. и заняться проблемой износа 70% коммунальных сетей. Оппозиционные депутаты сообщили о «полной поддержке всех инициатив», одобренных партией власти. По мнению эксперта, парламентские фракции находятся в состоянии поддержки общей линии государственной политики и не демонстрируют расхождений с позицией ЕР.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутаты законодательного собрания Свердловской области перед началом заседания

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Депутаты законодательного собрания Свердловской области перед началом заседания

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В 2024 году депутаты заксобрания Свердловской области приняли 163 законопроекта из 169 рассмотренных, рассказала на пресс-конференции спикер Людмила Бабушкина (ЕР). Председатель отметила, что более 90 законодательных инициатив внесли парламентарии, 50 — правительство региона, 15 — губернатор Евгений Куйвашев. «Он вносит ключевые, социальные законы, мы его поддерживаем в этих начинаниях»,— добавила госпожа Бабушкина.

Спикер подчеркнула, что число обращений граждан в парламент сократилось с 1689 в 2023 году до 1643 в 2024 году.

«Значительные суммы направлены на здравоохранение, вопросы и жалобы по этой сфере ушли уже на девятое место, когда-то они были на первой позиции»,— пояснила она.

Председатель отметила, что большая часть обращений (15%) касается темы экономики, однако добавила, что в бюджете области на 2025 год решены «не все вопросы». «Бюджет муниципалитета порой 2 млрд руб., а пожеланий на согласительной комиссии более чем на 2 млрд руб. Эти пожелания не все принимаются, главам нужно позаниматься привлечением источников собственных средств»,— призвала она, однако заверила, что депутаты постараются закрыть нерешенные вопросы «в случае дополнительных доходов в течение года».

Госпожа Бабушкина напомнила, что расходы региона в 2025 году планируются в объеме 529,1 млрд руб.

Спикер добавила, что депутаты приняли ряд законов, направленных на развитие инновационных производств. «Налоговый вычет для предприятий составил более 25 млрд руб. Мы пошли на это и получили результат: эффект в 157 млрд руб. от поддержки промышленности»,— отметила Людмила Бабушкина, подчеркнув, что в 2023-2024 годах в области открыли 32 новых инновационных производства.

Председатель комитета заксобрания по бюджету Петр Соколюк (ЕР) заверил, что государственной долг области в 2025 году опустится до 92 млрд руб.

«В этом году мы жили с госдолгом в плюс-минус 108 млрд руб. Имея предел до 120 млрд руб., мы можем привлекать дополнительные средства, у нас есть резерв на всякий случай»,— пояснил он.

Людмила Бабушкина отметила, что вторую позицию занимают вопросы и жалобы по коммунальному хозяйству (14%). По словам председателя комитета заксобрания по развитию инфраструктуры и жилищной политике Валентина Лаппо (ЕР), в области более 70% коммунальных сетей находятся в ветхом состоянии. Он добавил, что в 2024 году в регионе заменили 7,5% (1,3 тыс. км) ветхих сетей. Госпожа Бабушкина подчеркнула, что парламентарии в 2025 году займутся коммунальными проблемами региона и реализацией послания президента Федеральному собранию.

Опрошенные «Ъ-Урал» фракции оппозиционных партий в заксобрании поддержали одобренные партией власти законопроекты. Координатор свердловского реготделения ЛДПР Александр Каптюг отметил, что партия поддерживает политику президента и является «конструктивной оппозицией». Он добавил, что депутаты фракции выступили с инициативой ввести в регионе стипендии в 16 тыс. руб. студентам, которые получили 100 баллов по одному и более предметам в рамках ЕГЭ (отклонен заксобранием в первом чтении 20 декабря), и ограничить работу мигрантов в сферах такси, перевозках опасных грузов, торговли табачными изделиями и напитками. «На данный момент проходит процедура оценки регулирующего воздействия и обсуждение инициативы на межведомственных комиссиях»,— пояснил господин Каптюг.

В свердловских реготделениях партий «Новые люди» и «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (СРЗП) сообщили о «полной поддержке всех инициатив, принятых в осеннюю сессию». Глава фракции СРЗП Армен Карапетян отметил, что в 2025 году заксобрание рассмотрит инициативы партии по внесению изменений в закон о нормативах заготовки древесины для собственных нужд и о порядке распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов. В КПРФ не стали комментировать итоги парламентской сессии.

Оппозиционные партии находятся в состоянии поддержки общей линии государственной политики и не демонстрируют расхождений с позицией партии власти, считает руководитель экспертного клуба Свердловской области Анатолий Гагарин.

«Учитывая совпадение взглядов и консенсус партий по крупным государственным темам, особенной роли оппозиции мы увидеть не смогли. По большему счету ее и нет»,— пояснил он.

Эксперт не исключил, что в 2025 году оппозиционные партии могут выйти с инициативами или критикой ряда направлений для демонстрации «политического отличия».

Василий Алексеев