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За сутки жители Ульяновской области отдали мошенникам более 13 млн рублей

Восемь человек за минувшие сутки обратились в подразделения УМВД по Ульяновской области с заявлениями о совершенном в отношении них мошенничестве, сообщила в четверг полиция региона.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как отмечают в УМВД, граждане доверились звонившим им мошенникам, которые представлялись сотрудниками правоохранительных органов, Госуслуг, Центробанка, «девушкой» с сайта знакомств, «родной сестрой», просившей о финансовой помощи. В сумме восемь потерпевших отдали более 13 млн руб.

В полиции отмечают, что мошенники чаще всего продолжают использовать «стандартную» схему обмана, сообщая гражданам от якобы официальных должностных лиц о попытках кражи денег с их счетов и необходимости срочно перевести деньги на «безопасный счет», который на самом деле является счетом мошенников.

Андрей Васильев, Ульяновск

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