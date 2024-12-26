За сутки жители Ульяновской области отдали мошенникам более 13 млн рублей

Восемь человек за минувшие сутки обратились в подразделения УМВД по Ульяновской области с заявлениями о совершенном в отношении них мошенничестве, сообщила в четверг полиция региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как отмечают в УМВД, граждане доверились звонившим им мошенникам, которые представлялись сотрудниками правоохранительных органов, Госуслуг, Центробанка, «девушкой» с сайта знакомств, «родной сестрой», просившей о финансовой помощи. В сумме восемь потерпевших отдали более 13 млн руб.

В полиции отмечают, что мошенники чаще всего продолжают использовать «стандартную» схему обмана, сообщая гражданам от якобы официальных должностных лиц о попытках кражи денег с их счетов и необходимости срочно перевести деньги на «безопасный счет», который на самом деле является счетом мошенников.

Андрей Васильев, Ульяновск