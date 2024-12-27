Золото делать из этих людей

Она до сих пор рекордсменка по числу олимпийских медалей среди женщин — у нее 18 наград. Из мужчин ее обошел в 2016 году американский пловец Майкл Фелпс. А из женщин в 2024-м догнала, но только по числу золотых — их девять, пловчиха из США Кэти Ледеки. Награды мировых и европейских чемпионатов — отдельная гордость. Часть из них она завоевала на пятом месяце беременности. После завершения во второй половине 1960-х годов карьеры она тренировала, теперь ведет общественную работу. К наградам спортивным добавились государственные. А не убавились оптимизм и требовательность к себе.