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В суд передано уголовное дело иностранца, убившего жителя Ульяновска

Отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Ульяновской области завершено расследование уголовного дела гражданина Узбекистана, обвиняемого в убийстве жителя Ульяновска (ч.1 ст.105 УК РФ, до 15 лет лишения свободы), сообщает ведомство.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По данным СУ СКР, 10 августа 2023 года на территории Парка Победы у обвиняемого с местным жителем возник конфликт, в ходе которого он нанес ульяновцу «более 40 ударов ножом по жизненно-важным частям тела. От ранений ульяновец скончался на месте происшествия.

В СУ СКР отмечают, что, «желая избежать уголовной ответственности, злоумышленник покинул пределы России», но в апреле 2024 года был задержан в Казахстане и этапирован в Россию.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Андрей Васильев, Ульяновск

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