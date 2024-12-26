В суд передано уголовное дело иностранца, убившего жителя Ульяновска

Отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Ульяновской области завершено расследование уголовного дела гражданина Узбекистана, обвиняемого в убийстве жителя Ульяновска (ч.1 ст.105 УК РФ, до 15 лет лишения свободы), сообщает ведомство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По данным СУ СКР, 10 августа 2023 года на территории Парка Победы у обвиняемого с местным жителем возник конфликт, в ходе которого он нанес ульяновцу «более 40 ударов ножом по жизненно-важным частям тела. От ранений ульяновец скончался на месте происшествия.

В СУ СКР отмечают, что, «желая избежать уголовной ответственности, злоумышленник покинул пределы России», но в апреле 2024 года был задержан в Казахстане и этапирован в Россию.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Андрей Васильев, Ульяновск