Семья из шести человек оказалась в пожаре в Завьяловском районе Удмуртии

26 декабря произошел пожар в частном доме в деревне Каменное в Завьяловском районе Удмуртии. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике, внутри находились шесть человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Накануне семья топила баню с новой печкой. При нагреве они заметили неприятный запах, но решили, что это устройство функционирует в нормальном режиме. Около 04:00 хозяин проснулся от треска и увидел, что крыша бани горит, а огонь переходит на дом. Внутри находились 10-летние близнецы, их 17-летняя сестра, мама и дед.

Мужчина разбудил членов семьи и попытался потушить пожар, его жена вызвала пожарных. Однако справиться с огнем самостоятельно не удалось, и к приезду спасателей дом уже горел.

Пожар ликвидировали. Предварительная причина возгорания — отсутствие противопожарной разделки печи. Пострадавших нет.