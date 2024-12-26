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Сочи вошел в топ городов по росту спроса на долгосрочную аренду

По данным «Авито Недвижимости», рынок долгосрочной аренды жилья в России показал рост в 2024 году. Предложение квартир увеличилось на 2%, при этом количество доступных студий выросло на 18%. Лидерами по росту предложения стали Томск (+32%), Кемерово (+26%), Тюмень и Краснодар (+25%). В декабре выбор объектов оказался на 40% больше показателя 2023 года.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Наибольший рост спроса зафиксирован на студии (+21%) и трехкомнатные квартиры (+14%). Среди городов максимальную активность продемонстрировали Томск (+14%), Сочи, Екатеринбург, Москва (+13%) и Ижевск (+12%).

Средний показатель стоимости аренды достиг 30 тыс. руб. Наиболее доступное жилье предлагали в Брянске (16 тыс. руб.) и Калуге (19 тыс.), самое дорогое — в Москве (70 тыс.) и Сочи (42 тыс.).

«Рост интереса к долгосрочной аренде связан с решением потенциальных покупателей временно отложить приобретение недвижимости из-за высоких ипотечных ставок. При их снижении возможна реализация отложенного спроса на первичном и вторичном рынках», — пояснил руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев.

Вячеслав Рыжков

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