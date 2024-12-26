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Суд признал незаконным перенос маршрутов со «старого» ростовского автовокзала в «Центральный»

Сегодня арбитражный суд Ростовской области признал незаконными действия областного Минтранса по переносу части регулярных пассажирских перевозок в автовокзал «Центральный» (начал работу 27 июня, создан на месте закрытого ростовского аэропорта на пр. Шолохова, 270).

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Соответствующее решение было принято судом по исковому требованию ООО «Ростдонавтовокзал», которая занимается управлением так называемым «старым автовокзалом» на пр. Шолохова, 126 в Ростове. Компания оспаривала перенос со своего автовокзала маршрутов в Новочеркасск, Волгодонск, ст. Багаевскую и Новошахтинск, которыми занимались транспортные компании «АТП Донское», «Меркел Бус», «ТК Система» и «Пассажиргортранс».

В качестве юридического обоснования иска «Ростдонавтвокзал» указал, что действия Минтранса нарушают ФЗ «Об организации регулярных перевозок» и «О защите конкуренции». Компания заявила, что ведомство предоставило автовокзалу «Центральному» право обслуживать указанные маршруты без проведения конкурсных процедур. Тем самым, посчитали в компании, Минтранс искусственно создал условия для передела местного рынка пассажирских перевозок. При этом ведомство якобы целенаправленно обеспечивало экономические интересы одного из участников рынка в ущерб другим.

Автовокзал «Центральный» был создан на базе аэровокзального комплекса ростовского аэропорта, закрытого в 2018 году. Проект реализовала «Группа Агроком» Ивана Саввиди, которой принадлежит здание аэровокзала. Создание нового транспортного узла изначально предполагало перенос обслуживания части межрегиональных и межмуниципальных автобусных маршрутов, проходящих через Ростов, в бывший аэропорт.

В апреле 2023 года «Группа Агроком» приступила к реконструкции здания аэровокзала под новые нужды. Инвестиции в проект превысили 1,5 млрд руб.

Автовокзал «Центральный» начал работу летом этого года. Его директором была Алена Беликова, которую сегодня назначили министром транспорта Ростовской области.

Сергей Иванов

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