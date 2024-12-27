АКРА подтвердило кредитный рейтинг Банка «Кубань Кредит» на уровне BВB(RU), изменив прогноз на «позитивный»

Кредитный рейтинг КБ «Кубань Кредит» ООО обусловлен умеренным бизнес-профилем (bb+), сильной оценкой достаточности капитала, удовлетворительным риск-профилем и адекватной позицией по фондированию и ликвидности, отмечается в итоговом пресс-релизе рейтингового агентства.

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«Позитивный» прогноз по кредитному рейтингу отражает мнение АКРА относительно вероятного повышения оценки риск-профиля до адекватной в случае дальнейшего поддержания банком приемлемых темпов роста кредитного портфеля при неухудшении иных субфакторов риск-профиля и поддержании комфортной позиции по ликвидности.

«Кубань Кредит» – крупнейший банк Краснодарского края и один из ведущих региональных банков Южного федерального округа, входящий в число 70 крупнейших российских кредитных организаций по капиталу. Основные направления деятельности Банка – кредитование пищевой промышленности и АПК, торговли, жилого строительства, а также кредитование населения, главным образом ипотечное.

КБ «Кубань Кредит» ООО. Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №2518 Банка России от 3 июля 2012 года.

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