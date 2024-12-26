Годовая инфляция в ноябре в Самарской области увеличилась до 8,98%, что выше показателя по России

В Самарской области годовая инфляция в ноябре составила 8,98%. В октябре показатель был равен 8,44%. Инфляция в ноябре в регион превышает показатель в целом по России (8,88%) и по Приволжскому федеральному округу (8,76%). Об этом сообщает отделение Банка России по Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, в регионе в ноябре цены на продовольственные товары в годовом выражении выросли на 9,35% (в октябре 8,43%). Основными причинами выступают: сокращение предложения некоторых овощей из-за неблагоприятных погодных условий, увеличение затрат аграриев на логистику, хранение овощей и оплату труда, рост издержек у переработчиков молока. Быстрее стали дорожать в годовом сопоставлении картофель, капуста, лук и свекла, питьевое молоко, кисломолочные продукты, сыр и сливочное масло.

На непродовольственные товары годовой прирост цен в ноябре уменьшился до 6,15% после 6,30% в октябре. Основная причина — охлаждение потребительского спроса на отдельные товары. Так, из-за процентных ставок по кредитам спрос на авторынке снизился, предложение новых автомобилей увеличилось из-за роста импорта и внутреннего производства.

До 12,09% увеличился в прошлом месяце годовой прирост цен на услуги (11,21% в октябре). В ноябре подняли абонентскую плату за пакет услуг некоторые операторы сотовой связи.

Руфия Кутляева