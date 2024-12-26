Двое жителей Удмуртии забили насмерть собаку, возбуждено уголовное дело

В Удмуртии возбудили уголовное дело о жестоком обращении с животными после того, как двое жителей Воткинска до смерти забили собаку местной жительницы. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

Сотрудники органов по опросам местных жителей и записям с камер видеонаблюдения установили подозреваемых — 39-летнего соседа потерпевшей и его 27-летнего родственника. В ночь происшествия они нанесли множественные удары по собаке садовыми вилами и бейсбольной битой. Собака скончалась.

Соседи объяснили свои действия тем, что животное громко лаяло и бегало по соседним участкам. За жестокое обращение с животными грозит до пяти лет лишения свободы (ч. 2 ст. 245 УК РФ).