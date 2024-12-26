УФАС по Башкирии признало ИА «Банки.ру» нарушившим закон «О рекламе»

Управление ФАС по Башкирии признало ненадлежащей рекламу ООО «Информационное агентство "Банки.ру"» (ИА «Банки.ру»), поступившую в июле 2022 года на электронную почту физлицу, и выдало компании предписание о прекращении нарушения законодательства РФ о рекламе.

По материалам дела, в январе 2024 года в УФАС пожаловался заявитель. В июле 2022 года он получил на электронную почту письмо с темой: «СберКарта: надо брать». По мнению автора обращения, реклама была направлена без получения предварительного согласия и не содержит полных условий предоставления товара.

Как пояснил представитель «Банки.ру», агентство оказывало услуги по проведению рекламной кампании ПАО «Сбербанк». Согласие на получение рекламы было представлено заявителем 29 декабря 2016 года при регистрации на сайте banki.ru.

Однако, как установила комиссия УФАС, процесс регистрации пользователей на сайте до 15 марта 2022 года не предполагал возможности отказаться от получения рекламы, и пользователи были вынуждены соглашаться на обработку персональных данных и рекламную рассылку.

Майя Иванова