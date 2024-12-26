В Марий Эл задержали подозреваемого в 250 хищениях средств с банковских счетов

В Йошкар-Оле сотрудники МВД при поддержке Росгвардии задержали жителя Нижнего Новгорода. Его подозревают в причастности к 250 хищениям денежных средств с банковских счетов. Об этом сообщила представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Марий Эл задержали подозреваемого в 250 хищений средств с банковских счетов

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ В Марий Эл задержали подозреваемого в 250 хищений средств с банковских счетов

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По предварительным данным, участники криминальной схемы через мессенджер получили предложение о незаконном заработке. Они приобретали номера телефонов, ранее принадлежавшие другим людям. Номера были привязаны к их личным кабинетам на маркетплейсах. Фигуранты регистрировали номера на сим-карты и оформляли их на имена третьих лиц. Участники схемы покупали электронные подарочные сертификаты, после чего планировали перепродать за половину стоимости.

Владельцы личных кабинетов в маркетплейсах не корректировали номера телефонов, когда переставали ими пользоваться.

В ходе обыска у подозреваемого изъяли смартфоны, около 300 банковских и сим-карт. Расследуется уголовное дело по ст. 30 и 158 УК РФ. В отношении жителя Нижнего Новгорода избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Диана Соловьёва