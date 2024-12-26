В минэкономразвитии Самарской области назвали сферы с наибольшим вкладом МСП в рост доходов

Минэкономразвития России проанализировало долю субъектов малого и среднего предпринимательства в региональном и отраслевом разрезе в сферах, которые характеризуются наибольшей производительностью труда и вкладом в верхнеуровневый показатель нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщает министерство экономического развития и инвестиций Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По информации регионального министерства, в Самарской области субъекты малого и среднего предпринимательства обеспечивают наибольший вклад в рост доходов в следующих сферах: обрабатывающее производство — 6,88% (9 201 МСП), сфера информации и связи — 3,59% (4 794 МСП), гостиничный бизнес и общепит — 2,96% (3 957 МСП), сельское хозяйство — 2,06% (2 757 МСП).

В целом по России наибольший вклад в реальный рост доходов вносят обрабатывающие производства — 6,76%, предприятия в области информации и связи — 3,92%, предприятия в сфере туризма — 3,33%, в сельском хозяйстве — 2,68%.

Руфия Кутляева