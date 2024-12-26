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В Прикамье бензин подорожал на 10% за год

Средняя стоимость бензина в Пермском крае составила 61,3 руб. за литр, что выше показателя аналогичного периода прошлого года на 10,8% (в 2023-м — 55,06 руб. за 1 л). Как свидетельствуют данные Росстата о потребительских ценах на нефтепродукты с 17 по 23 декабря, Пермский край стал лидером по средней цене на топливо в Приволжском федеральном округе.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Согласно опубликованным данным, за неделю заметнее всего подорожал бензин марки АИ-98, его стоимость достигла 84,84 руб. за литр (+80 коп.). Цена 1 л бензина марки АИ-92 выросла на 18 коп. (до 55,3 руб.), АИ-95 — на 19 коп. (до 60 руб.). Стоимость литра дизельного топлива достигла отметки 70,84 руб.

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