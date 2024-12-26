Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Абхазия с октября поставила в Россию больше мандаринов, чем за прошлый сезон

Поставки мандаринов из Абхазии в Россию в октябре—декабре резко выросли

Абхазия экспортировала в Россию 30 тыс. тонн мандаринов с начала сезона, стартовавшего в октябре, сообщила пресс-секретарь Краснодарской таможни по Сочи Марина Жупанова. Это на 5 тыс. тонн больше, чем за весь прошлый сезон.

Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

Из Абхазии поступает до 1 тыс. тонн мандаринов в сутки, сообщила госпожа Жупанова «Интерфаксу». Таможенный контроль в среднем проходят больше 200 грузовиков с сельхозпродукцией. Абхазия с начала сезона экспортировала в Россию также 800 тонн фейхоа, 270 тонн лимонов и 130 тонн апельсинов.

Таможня сообщила о нарушениях, связанных с фитосанитарным контролем. Возбуждено около 30 административных дел.

Власти Абхазии в начале декабря заявили, что Россия запретила ввоз мандаринов из республики из-за обнаружения «вредоносной мушки». Исполняющий обязанности премьера Валерий Бганба считал, что решение было принято по политическим причинам. Россия отрицала информацию об ограничениях. Позднее министр сельского хозяйства республики Беслан Джопуа пояснил, что в нескольких партиях цитрусовых нашли вредителя, однако запрета на ввоз со стороны России не поступало.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...