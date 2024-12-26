Абхазия с октября поставила в Россию больше мандаринов, чем за прошлый сезон

Абхазия экспортировала в Россию 30 тыс. тонн мандаринов с начала сезона, стартовавшего в октябре, сообщила пресс-секретарь Краснодарской таможни по Сочи Марина Жупанова. Это на 5 тыс. тонн больше, чем за весь прошлый сезон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

Из Абхазии поступает до 1 тыс. тонн мандаринов в сутки, сообщила госпожа Жупанова «Интерфаксу». Таможенный контроль в среднем проходят больше 200 грузовиков с сельхозпродукцией. Абхазия с начала сезона экспортировала в Россию также 800 тонн фейхоа, 270 тонн лимонов и 130 тонн апельсинов.

Таможня сообщила о нарушениях, связанных с фитосанитарным контролем. Возбуждено около 30 административных дел.

Власти Абхазии в начале декабря заявили, что Россия запретила ввоз мандаринов из республики из-за обнаружения «вредоносной мушки». Исполняющий обязанности премьера Валерий Бганба считал, что решение было принято по политическим причинам. Россия отрицала информацию об ограничениях. Позднее министр сельского хозяйства республики Беслан Джопуа пояснил, что в нескольких партиях цитрусовых нашли вредителя, однако запрета на ввоз со стороны России не поступало.