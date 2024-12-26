Завод «Буммаш» в Ижевске вложит более 5 млрд рублей в инвестпроекты в 2024 году

На заводе «Буммаш» в Ижевске запустили два новых инвестиционных проекта: создание нового сортопрокатного цеха и модернизацию кузнечного производства. Об этом заявил председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов на мероприятии, посвященном 65-летию завода, пишет пресс-служба главы и правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Буммаш Фото: Буммаш

Реализовать инвестпроекты планируют в 2024 году. Программа инвестиций в реконструкцию и создание новых мощностей составит более 5 млрд руб. «Сегодня перед всеми сотрудниками стоят важные задачи. И это не только выполнение гособоронзаказа, но и создание целого ряда импортозамещающей продукции»,— добавил господин Ефимов.

Напомним, летом на производстве «Буммаш» запустили вторую электродуговую печь в рамках инвестпрограммы по технологическому развитию. Предприятие входит в «Сибирскую Промышленную Группу». Выручка «Буммаша» в 2021 году, по данным Rusprofile, превысила 2 млрд руб.