Путин по телефону поговорил с девочкой Таисией, чью новогоднюю мечту исполнил

Президент Владимир Путин пообщался по телефону с двенадцатилетней Таисией Леоновой из Подмосковья, чью мечту он помог исполнить. Загаданное ей желание посетить репетицию ансамбля танца имени Игоря Моисеева глава государства снял с «Елки желаний» 5 декабря. Запись разговора опубликовала пресс-служба Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Gavriil Grigorov / Sputnik, Reuters Фото: Gavriil Grigorov / Sputnik, Reuters

Во время разговора с девочкой президент поинтересовался, увлекается ли она танцами. Таисия Леонова рассказала, что занимается народными танцами с шести лет, а в нынешнем году заканчивает школу искусств и начинает творческий путь в ансамбле. Глава государства отметил, что репетиция в ансамбле танца имени Игоря Моисеева — это не весь подарок. Для семьи Леоновых специально подготовили большую программу праздничных развлечений, в том числе посещение катка и музеев.

Мама Таисии Альбина Леонова сказала, что часть праздничной программы держится в секрете, чтобы устроить детям новогодний сюрприз. У мамы девочки президент также спросил, остались ли еще пожелания. «Может, что хотите дополнительно? Скажите, мы все сделаем. Все-таки Новый год — праздник волшебный»,— добавил глава государства. Альбина Леонова ответила, что главное волшебство для семьи уже произошло, ведь мечта Таисии сбылась.

Благотворительная акция «Елка желаний» проходит с 2018 года. Ежегодно в ней участвуют дети в возрасте от 3 до 17 лет с ограниченными возможностями здоровья, ребята из малообеспеченных семей и сироты — они пишут желания на открытках и вешают их на елку.