В старейшей пермской газете сменится главный редактор

Главным редактором краевой газеты «Звезда» (входит в медиахолдинг «Магма») станет бывший главред пермского филиала «Российской газеты» Александр Шестаков. Как сообщает портал «Вкурсе.ру», Михаил Майоров, возглавляющий «Звезду» с 2022 года, с начала нового года будет отвечать за специальные проекты медиахолдинга «Магма».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Шестаков.

Фото: Союз журналистов Пермского края. Александр Шестаков.

Фото: Союз журналистов Пермского края.

Как сообщили «Вкурсе.ру» в медиахолдинге, решение о переводе господина Майорова на должность главреда спецпроектов «Магмы» связано «с его опытом и компетенциями». «Было решено, что для медиагруппы будет полезнее не ограничивать их рамками печатного издания, а распространить на всю медиагруппу»,— пояснили в холдинге.

Александр Шестаков возглавлял редакцию пермского филиала «Российской газеты» 12 лет, до этого работал в медиаструктурах на разных должностях. Возглавлял службы информации телекомпании БТВ (Березники), ТК «ВЕТТА», а также занимался продвижением службы информации ИД «Компаньон».

Газета «Звезда» является старейшей в регионе. В 2021 году издание вошло в состав медиахолдинга «Магма».