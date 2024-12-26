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Сочи стал лидером по продажам золота в России

Ювелирная сеть «585*Золотой» представила рейтинг российских городов по продажам драгоценных металлов и камней за 2024 год. Исследование учитывает вес реализованных изделий в пересчете на количество жителей, пишут «Известия».

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Сочи возглавил список по закупкам золота с показателем 211 граммов на тысячу населения. В масштабах страны реализация этого драгметалла увеличилась на 15%, а средний чек достиг 14 тыс. руб., прибавив 13%. Всего россияне приобрели свыше 5,6 тонн золотых изделий.

Улан-Удэ лидирует по приобретению серебра – 225 граммов на тысячу горожан. Общий объем купленных серебряных украшений в России превысил 9 тонн. Средний чек остался стабильным – почти 1,5 тыс. руб., а продажи поднялись на 12%.

Владикавказ показал максимальный результат по бриллиантам – 4,8 кг изделий. Этот минерал стал самым востребованным среди драгоценных камней в стране, продемонстрировав рост продаж на 49%.

Топаз занял вторую позицию среди драгоценных камней с объемом более 321 кг. Сургут стал основным покупателем этого минерала, а в Кызыле зафиксирован наивысший показатель веса изделий с топазом – более 20 граммов на человека. Гранат замкнул тройку популярных камней.

Среди других минералов лидерами стали: Ростов-на-Дону по изумрудам, Астрахань по аметистам, Тюмень по жемчугу, Воронеж по сапфирам и Выборг по рубинам. Санкт-Петербург возглавил общий список по количеству приобретенных украшений всех категорий.

Вячеслав Рыжков

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