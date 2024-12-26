Администрация Уфимского района отдаст под застройку 26,9 га в Юматово

Администрация Уфимского района выставила на торги право заключить договор о комплексном развитии незастройнной территории в Юматово. Торги назначены на 27 января 2025 года. Заявки принимаются до 23 января 2025 года. Участники должны внести задаток в размере 6,4 млн руб.

Площадь территории — 26,9 га. Минимальный объем финансирования строительных работ — 2,3 млрд руб. Претенденты на право застраивать территорию должны предложить цену права заключить договор развития территории, срок, в который они исполнят обязательства, (от трех до пяти лет), срок подготовки проектной документации (от двух до пяти месяцев), указать количество квартир, которые они передатут городу (не менее пяти) и так далее.

При разработке проекта планировки и межевания территории необходимо предусмотреть строительство индивидуальных жилых домов общей площадью не менее 20,9 тыс. кв. м, размещение площадок для отдыха, детских и спортивных площадок, озеленения, а также физкультурного оздоровительного комплекса (ФОК) площадью не менее 820 кв. м. Застройщик должен подготовить проект в течение трех месяцев после заключения договора КРТ, а если у администрации будут замечания к проекту, исправить их в течение 20 календарных дней. Затем застройщик должен построить объекты капитального строительства, провести к ним инженерные коммуникации. Не позднее 180 дней с даты ввода в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры (сети водоснабжения и водоотведения, газоснабжения/теплоснабжения, сети электроснабжения, системы освещения улично-дорожной сети) он должен направить акты приема-передачи эксплуатирующим организациям для их обслуживания.

ФОК, а также объекты социальной, коммунальной и транспортной инфраструктур застройщик должен передать администрации безвозмездно.

На момент заключения договора КРТ территория комплексного развитии не обеспечена централизованными сетями водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, ливневой канализации.

Майя Иванова