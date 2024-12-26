Представители власти проводили председателя арбитражного суда в почетную отставку

В минувший понедельник в Арбитражном суде Пермского края состоялась церемония по поводу почетной отставки его председателя Татьяны Мещеряковой. Мероприятие посетили руководители силовых структур Прикамья, глава региона Дмитрий Махонин, председатели Арбитражного суда Уральского округа, Семнадцатого арбитражного апелляционного суда и Пермского краевого суда. Глава региона и главный федеральный инспектор Сергей Половников наградили председателя благодарственными письмами. Сейчас госпожа Мещерякова находится в отпуске, формально ее последним днем на государственной службе будет 28 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Ранее Высшая квалификационная коллегия судей одобрила кандидатуру Валерия Голубцова на должность председателя. Сейчас господин Голубцов является заместителем председателя Семнадцатого арбитражного апелляционного суда.