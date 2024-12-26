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Коммерсантъ FM
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Минпросвещения отчиталось о модернизации колледжей в 2024 году

В 2024 году 8,4 тыс. современных лабораторий и мастерских при колледжах были оснащены отечественным оборудованием на 75%, следует из данных Минпросвещения (есть у «Ъ»). За год были модернизированы 370 колледжей.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В переоснащение учреждений среднего профессионального образования вложили деньги более 2 тыс. предприятий. Общая сумма вложений оценивается в 6 млрд руб., говорится в релизе ведомства.

Материально-техническая база также была обновлена в 124 школах для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. С 2019 года модернизацию провели в 900 таких школах.

В 2024 году в России было построено 114 школ (114 536 мест) и девять детских садов, еще 80 школ будут введены в эксплуатацию до конца года. С 2019 года построено 1482 школ (906 239 мест), в их число входят девять коррекционных школ. За пять лет также было построено 1685 детских садов.

Полина Мотызлевская

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